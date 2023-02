Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörder Polizei verhindert Betrug durch Gartenarbeiter ++ Zusammenstoß mit jungem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise ++ Reifendiebstahl misslingt ++

Rotenburg (ots)

Bremervörder Polizei verhindert Betrug durch Gartenarbeiter

Bremervörde. Vier reisende Gartenarbeiter haben am Montagvormittag versucht, einen 88-jährigen Bremervörder mit einem mutmaßlich betrügerischen Angebot hereinzulegen. Die Männer aus dem Landkreis Stade versicherten dem Senioren, Arbeiten rund um sein Haus auszuführen. Man verhandelte zunächst einen Festpreis. Dann setzte das Quartett den 88-Jährigen in einen Transporter und fuhr mit ihm direkt zu seiner Bank in Bremervörde. Dort hob der Mann die geforderte Summe ab. Auf dem Weg zurück zu den auf einem Parkplatz wartenden Gartenarbeitern kam der Senior beim Polizeikommissariat vorbei. Dort erkundigte er sich nach der Glaubwürdigkeit der Anbieter und wurde überrascht. Die Beamten begleiteten den Mann zum Parkplatz und verhinderten den drohenden Betrug. Gegen alle vier Männer, die der Polizei wegen ähnlicher Delikte bekannt sind, wurde eine Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. In Polizeibegleitung zahlte der 88-Jährige sein Bargeld wieder ein und wurde anschließend nach Hause gebracht.

Zusammenstoß mit jungem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde/Hesedorf. Nach einem Verkehrsunfall auf dem Landwehrdamm sucht die Bremervörder Polizei nach einem noch unbekannten Kind, das daran beteiligt gewesen sein dürfte. Ein 48-jähriger Autofahrer war gegen 17.15 Uhr etwa in Höhe der Einmündung "Auf der Loge" mit einem jungen Radler kollidiert, als dieser die Straßenseite plötzlich gewechselt habe. Nach dem leichten Aufprall sei das Kind aufgestanden und in die "Horner Straße" weitergefahren. Unter Telefon 04761/9945-0 bittet die Polizei um hilfreiche Mitteilungen zu dem Vorfall.

Reifendiebstahl misslingt

Lengenbostel. In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte versucht, Reifen vom Gelände eines Reifenhandels an der Schmiedestraße zu stehlen. Die Täter hatten den Maschendrahtzaun des Unternehmens aufgeschnitten und im weiteren Verlauf die Plexiglasscheibe eines Rolltores zerstört. Trotz einer Alarmauslösung rollten sie einen Satz Reifen bis an den Zaun. Die Täter ließen sie die Beute zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Diebstahl im Discounter

Visselhövede. Am Montagnachmittag ist eine 80-jährige Frau in einem Discounter an der Soltauer Straße von Taschendieben bestohlen worden. Aus ihrer Einkaufstasche, die die Seniorin an den Einkaufswagen gehängt hatte, holten die Täter ihr Portemonnaie.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell