Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diensthund Miles erfolgreich

Attendorn (ots)

Am Samstag (2. Juli) hat gegen 01:20 Uhr ein Diensthundeführer gemeinsam mit seinem Diensthund "Miles" Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Der Polizeibeamte stand auf dem Parkplatz der Rundturnhallte in Attendorn und vernahm Sprühgeräusche. Daraufhin entdeckte er im rückwärtigen Bereich drei Personen, die mit Farbe die Türen besprühten. Er sprach diese an und drohte den Einsatz des Diensthundes an. Die Jugendlichen kamen den Anweisungen des Polizisten nach. Im Beisein von weiteren Einsatzkräften konnten die drei 18-Jährigen gestellt werden. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und stellten die Farbdosen sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell