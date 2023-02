Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfall in Visselhövede Einbruch in Hotel in Rotenburg Verkehrskontrollen in der Nacht zu Samstag

Rotenburg Wümme (ots)

Visselhövede

Am späten Samstagabend kam es in Visselhövede zu einem Unfall mit Sachschaden. Eine 48 jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Lönsstraße in Richtung Marktplatz, als sie eine Verkehrsinsel überfuhr und dadurch den dortigen Straßenbaum und den Metallschutzbügel beschädigte. Die Frau entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort, konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizei Rotenburg aber schnell ermittelt werden. Die Ordnungshüter stellen eine Alkoholbeeinflussung von über 1,9 Promille bei der Verkehrsteilnehmerin fest und ordneten eine Blutentnahme an.

Rotenburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in ein Hotel im Rotenburger Stadtgebiet ein und verschafften sich über das Hotel Zugang zum benachbarten Restaurant. Im Keller des Gebäudes beschädigten die Täter zudem einen dortigen Zigarettenautomaten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Tatortgruppe der Rotenburger Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch. Zeugen werden gebeten, zur Tat passende Feststellungen der Rotenburger Wache unter der Telefonnummer 04261-9470 mitzuteilen.

Rotenburg

In der Nacht zu Samstag führten die Beamtinnen und Beamten der Rotenburger Polizei intensive Verkehrskontrollen mit Zielrichtung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen durch. Der Fahrer eines 5er BMW geriet ins Visier der Polizei. Bei ihm stellen die Beamten eine veränderte Federung und eine veränderte Schalldämpferanlage fest, so dass gegen den 19jährigen eine Anzeige gefertigt wurde. Die Fahrer zweier weiterer Fahrzeuge standen zum Kontrollzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass sie die Ordnungshüter für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten mussten.

