Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch in Apotheke und Pizzeria ++ Einbruchsversuch in Apotheke misslingt ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Rotenburg (ots)

Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Wehldorf. Nach einem gefährlichen Überholmanöver sucht die Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Transporters und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.50 Uhr hatte der Fahrer des Transporters am Wehldorfer Ortseingang in Fahrtrichtung Bockel innerorts einen Pkw überholt. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, habe die 45-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Smart hatte eine Vollbremsung machen müssen. Die Polizei geht davon aus, dass noch andere Verkehrsteilnehmer das Geschehen wahrgenommen haben dürften.

Einbruch in Apotheke und Pizzeria

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Apotheke und in eine Pizzeria eingebrochen. In der Harburger Straße drückten sie mit roher Gewalt die Schiebetür zum Haupteingang auf und drangen in die Verkaufsräume ein. Auf der Suche nach Beute fanden sie Bargeld in einer Kaffeekasse und den Fahrzeugschlüssel eines VW Caddy an einem Schlüsselbrett. Auch den Pkw durchstöberten die Unbekannten, wurden hier aber nicht fündig. In der Großen Straße warfen vermutlich die gleichen Täter die Fensterscheibe einer Pizzeria ein und verschafften sich so den Zutritt zum Lokal. Sie fanden Bargeld, einen Laptop und ein Mobiltelefon.

Einbruchsversuch in Apotheke misslingt

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte versucht, in eine Apotheke an der Bahnhofstraße einzubrechen. Mit Fußtritten wollten sie die Glasschiebetür gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt stand und die Täter blieben draußen.

Einbruch in Wohnhaus

Sottrum. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Jahnstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf. In der Wohnung suchten die Unbekannten nach Beute. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

