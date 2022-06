POL-S: Autoscheibe von Taxi eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.06.2022) am Schwanenplatz vor einer 26 Jahre alten Frau masturbiert. Die Frau nahm den Mann gegen 00.50 Uhr in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Mineralbäder an einem Busch wahr und bemerkte, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm und sie dabei beobachtete. Der Täter wurde von der geschädigten Frau als zirka 30 - 45 ...

mehr