Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zigarettendiebstahl aus Tankstelle ++ REWE-Mitarbeiter passen auf und verhindern Betrug ++ Auto gerät ins Schleudern - 50-Jährige verletzt ++ Missglücktes Überholen - Zwei Menschen verletzt ++

Rotenburg (ots)

Zigarettendiebstahl aus Tankstelle

Bremervörde. Unbekannte Täter sind am späten Dienstagabend in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Industriestraße eingebrochen. Gegen 23.30 Uhr schlugen sie die Scheibe des Tankstellenhäuschens ein und holten durch das entstandene Loch mehrere Zigarettenschachteln heraus. Mit der Beute verließen sie den Tatort. In diesem Zusammenhang wurden in Tatortnähe zwei unbekannte Personen gesehen. Sie kreuzten die Wesermünder Straße etwa in Höhe der Spielothek "Löwenplay". Es soll sich um einen großen, schlanken Mann und eine etwa 165 cm große Frau gehandelt haben. Möglicherweise waren beide dort zufällig unterwegs und können weitere Hinweise geben. Die Bremervörder Polizei bitte sie, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

35-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Gnarrenburger Straße ist am Dienstagvormittag eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Opel etwa in Höhe der Isenseestraße halten müssen. Eine nachfolgende 85-jährige Autofahrerin erkannte das vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den stehenden Opel auf. Der wurde auf den BMW eines 55-Jährigen aufgeschoben. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund 8.500 Euro.

Seniorin im Discounter bestohlen

Scheeßel. Eine 83-jährige Seniorin ist am Dienstagvormittag in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Während die Frau mit dem Einkauf beschäftigt war, nahmen die Täter eine rote Geldbörse unbemerkt aus der unverschlossenen Handtasche der Scheeßelerin. Darin befand sich neben dem Bargeld auch eine Bankkarte.

REWE-Mitarbeiter passen auf und verhindern Betrug

Rotenburg. Der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern des Rotenburger REWE-Marktes ist es zu verdanken, dass eine 88-jährige Rotenburgerin am Dienstag nicht das Opfer von Betrügern geworden ist. Die Seniorin hatte am Vormittag einen unerwarteten Anruf einer angeblichen Notarin aus Berlin erhalten. Die Frau gab sich als Dr. Buch aus und teilte der überraschten Seniorin mit, dass sie glückliche Gewinnerin von 90.000 Euro sei. Um an das Geld zu kommen, müsse sie lediglich eine Gebühr - zahlbar in mehreren 100 Euro Amazon-Gutschein-Karten - erwerben und die Codes übermitteln. Die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, in dem die Frau die Karten kaufen wollte, schöpften Verdacht und informierten die Polizei.

Auto gerät ins Schleudern - 50-Jährige verletzt

Helvesiek. Schwere Verletzungen hat eine 50-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 226 zwischen Helvesiek und Sothel erlitten. Die Frau war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Toyota auf der Kreisstraße in Richtung Sothel unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Missglücktes Überholen - Zwei Menschen verletzt

Ahausen. Zwei Verletzte und ein Schaden von über 70.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Hellweger Straße kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Hellwege ereignet hat. Ein 28-jähriger Autofahrer wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem Opel Astra den vor ihm in Richtung Hellwege fahrenden VW Golf eines 41-Jährigen überholen. Dabei übersah er vermutlich den im toten Winkel bereits überholenden Audi eines 70-Jährigen. Nach einer seitlichen Kollision kam der Fahrer des Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Er und die 27-jährige Beifahrerin im Opel zogen sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell