Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Durchsuchungsaktion nach Brandserie - Tatverdacht gegen drei junge Männer ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden:

Rotenburg. Zwei Tage nach den Bränden auf dem Gelände einer Firma für Nutzfahrzeuge in Sittensen und eines Autohandels in Weertzen hat die Rotenburger Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden am frühen Dienstagmorgen Durchsuchungsmaßnahmen bei drei Tatverdächtigen durchgeführt. Im Zuge der Ermittlungen waren die 22, 24 und 26 Jahre alten Männer deutscher Herkunft aus Rotenburg und der Gemeinde Scheeßel in den Fokus der EG "Hohenesch" gerückt. Ihnen wird vorgeworfen, für eine Brandserie mit einer Schadenshöhe von mehreren Millionen Euro verantwortlich zu sein. Die Beschuldigte sind zu den Taten vernommen worden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

