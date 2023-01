POL-HRO: Einbruch in Rostocker Einfamilienhaus

Rostock (ots) - Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden. Die Rostocker Polizei ist am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr über den Diebstahl informiert worden und sucht nun Zeugen. Die Statue stand auf einer Grünfläche in der Bertolt-Brecht-Straße in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd. Möglicherweise ...

mehr