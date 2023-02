Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fehler beim Abbiegen - Zwei Verletzte nach Unfall auf der L 165 ++ Tageswohnungseinbruch im Luhner Weg ++

Rotenburg (ots)

Fehler beim Abbiegen - Zwei Verletzte nach Unfall auf der L 165

Gnarrenburg. Schwere Verletzungen hat sich eine 65 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 165 zwischen Karlshöfen und der Landkreisgrenze zugezogen. In der Höhe der Einmündung in die Oberfindorfer Straße hatte die Frau gegen 15.40 Uhr mit ihrem Renault nach links abbiegen wollen. Zu diesem Zeitpunkt war ein 56-jähriger Fahrer eines Hyundai gerade dabei die Frau zu überholen. Neben der Unfallverursacherin zog sich auch der Fahrer des Hyundai bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Tageswohnungseinbruch im Luhner Weg

Jeersdorf. Unbekannte Täter sind im Verlauf des Donnerstags in ein Wohnhaus am Luhner Weg eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Im Schlafzimmer fanden die Unbekannten eine Armbanduhr. Als sie sich im weiteren Verlauf vermutlich gestört fühlten, ergriffen die Einbrecher die Flucht.

