Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220819-3: Polizei fahndet nach drei flüchtigen Räubern

Pulheim (ots)

Fanschal erbeutet - Ermittler suchen Zeugen

Am späten Donnerstagabend (18. August) haben drei bislang unbekannte Männer zwei Pulheimer (beide 17) auf dem Heimweg von einem Fußballspiel ausgeraubt. Die drei in dunklen Trainingsanzügen gekleideten Täter flüchteten kurz vor Mitternacht mit einem erbeuteten Fanschal des 1. FC Köln vom Bahnhof Pulheim über die Geyener Straße. Zuvor sollen sie mit den späteren Geschädigten im selben Zug gesessen haben.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet Zeugen sich schnellstmöglich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen trafen die beiden jungen Fußballfans gegen 22.40 Uhr aus Köln mit dem Zug am Bahnhof Pulheim ein. Durch die Bahnhofsunterführung sollen sie zum Fahrradcarport an der Straße "Am Kleekamp" gegangen sein. Während sie ihre Fahrräder aufschlossen hätten sich ihnen drei Männer genähert. Diese seien direkt über die Gleise auf sie zugelaufen. Alle Täter sollen etwa 185 Zentimeter groß sein. Einer von ihnen wird als kräftig mit sportlicher Statur und einem auffällig dichten schwarzen Bart beschrieben.

Die Täter forderten die beiden Jugendlichen auf stehen zu bleiben. Schon in der Vermutung es könnte sich um einen Überfall handeln, stiegen die beiden Freunde auf ihre Räder und versuchten zu entkommen. Während die Angreifer einen 17-Jährigen festhielten und vom Fahrrad stießen, zog sein Begleiter das Handy aus der Tasche und alarmierte die Polizei. Am Boden liegend rissen die Täter dem Geschädigten seinen Fanschal vom Hals und flüchteten mit der Beute in Richtung Rommerskirchener Straße. Die hinzugerufenen Polizisten fahndeten im Nahbereich nach den flüchtigen Räubern. Anschließend nahmen sie bei dem leicht verletzten Geschädigten den Sachverhalt zu Protokoll.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell