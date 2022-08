Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte greifen Türsteher an (31.07.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, in der Diskothek "Expressguthalle" in der Erzbergerstraße Türsteher mit einer Glasflasche beworfen. Glücklicherweise ist keine Person zu Schaden gekommen. Die vier Securitymitarbeiter waren vor dem Eingang der Diskothek mit der Klärung einer Auseinandersetzung beschäftigt, als ein unbekannter Mann die Glasflasche in ihre Richtung warf. Diese schlug in unmittelbarer Nähe der vier Männer auf und zersplitterte. Der Polizei liegt zu dem Unbekannten die folgende Beschreibung vor: junger Mann mit blonden Haaren. Dieser trug eine kurze Hose und ein türkisfarbenes T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

