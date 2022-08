Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach L173/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Verletzte bei einem schweren Unfall (03.08.2022)

Gütenbach (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Landesstraße 173 zwischen Furtwangen-Neueck und Gütenbach zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sich zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt haben. Gegen 9.15 Uhr fuhren fünf Fahrzeuge in einer Kolonne die L173 von Neueck herkommend bergabwärts in Richtung Gütenbach. Ganz vorne fuhr ein Lastwagen mit Anhänger, dahinter vier Autos. Kurz vor einem großen Wanderparkplatz startete ein 58-jähriger Fahrer eines Daimlers einen Überholvorgang. Der Mann wollte die gesamte Kolonne überholen. Während des Vorbeifahrens an der Kolonne, scherte ein 63-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo ebenfalls zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei prallte der 63-Jährige mit dem Daimler des 58-Jährigen zusammen. Der Daimler wurde in der Folge nach links in eine Schutzplanke geschoben, während der Fiat Doblo nach rechts fuhr und mit dem Heck eines Audi A6 eines 35-Jährigen kollidierte Die beiden anderen in der Kolonne fahrenden Autos waren in den Unfall nicht verwickelt. Der 63-Jährige Fiat- Fahrer sowie seine 62-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde der schwer Verletzte in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht. Eine 25-jährige Mitfahrerin im Audi trug leichte Verletzungen davon. Die zwei verletzten Frauen wurden von Rettungswagen ebenfalls zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. Die drei beteiligten Autos waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um diese. Die Straße musste während der Unfallaufnahme vollkommen gesperrt werden. Umleitungen richtete die Polizei ein. Die Beamten schätzen die entstandenen Sachschäden beim Fiat auf eine Höhe von rund 15.000 Euro, beim Daimler auf ungefähr 20.000 Euro, am Audi auf zirka 15,000 Euro und an der Schutzplanke auf 1.000 Euro.

