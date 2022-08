Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin weicht Katze aus (04.08.2022)

Geisingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen auf der Karl-Hall-Straße einer Katze ausgewichen und hat dabei einen Unfall verursacht. Ein 30 Jahre junge Frau fuhr mit einem Opel auf der Karl-Hall-Straße in Richtung Tuttlinger Straße. Als eine Katze die Fahrbahn querte erschrak die 30-Jährige und lenkte ruckartig nach rechts. Dabei kollidierte der Opel zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel aufs Dach und rutsche anschließend gegen einen Gartenzaun. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

