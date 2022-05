Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken über die Verkehrsinsel - weitere Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.05.2022 gegen 18:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 39 in Neustadt an der Weinstraße Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Der 57-jährige Fahrer eines Renault befuhr die B 39 aus Richtung Geinsheim kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet. Im Kreisverkehr der Anschlussstelle Neustadt-Süd verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kollidierte mit den Haltestangen eines Verkehrszeichens. Anschließend kam der Fahrer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Unfallursächlich dürfte der Konsum von Alkohol mit gleichzeitiger überhöhter Geschwindigkeit gewesen sein. Dem Fahrer wurde daher in hiesiger Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, welche durch den Fahrer gefährdet wurden, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

