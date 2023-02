Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Beherzte Zeugin verhindert Alkoholfahrt ++ Gefährliches Überholmanöver geht schief - 52-Jähriger verletzt ++ Brems- und Gaspedal verwechselt - Zwei Menschen verletzt ++

Rotenburg

Beherzte Zeugin verhindert Alkoholfahrt

Zeven. Eine 58-jährige Frau hat am Dienstagvormittag durch ihr entschlossenes Einschreiten die Fortsetzung einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt verhindert. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kivinanstraße war ihr der Fahrer eines hellen Kleinwagens aufgefallen. Der Mann sei aus seinem Wagen ausgestiegen und zum Verkaufsraum getorkelt. Als er mit einer Flasche Jägermeister zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, griff die Zeugin beherzt ein. Durch ein Gespräch verhinderte sie die Weiterfahrt und nahm auch die Fahrzeugschlüssel an sich. Als der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzte, rief sie die Polizei. Ein Streifenteam fuhr zur Wohnanschrift des Mannes und klingelte an seiner Haustür. Anhand der Personenbeschreibung erkannten die Beamten in ihm den mutmaßlichen Fahrer des Kleinwagens. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp 1,4 Promille bestätigte die Aussagen der Zeugin. Der 61-Jährige musste zwei Blutproben, seinen Führerschein und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Gefährliches Überholmanöver geht schief - 52-Jähriger verletzt

Seedorf. Durch ein gefährliches Überholmanöver auf der B 71 ist am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Seedorf und Selsingen eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne mit seinem BMW überholen wollen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein mit einem Traktor entgegenkommender, 38-jähriger Mann nach rechts auf einen Acker ausweichen. Der 19-Jährige zog ebenfalls nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Leichtkraftfahrzeug eines 52-Jährigen. Dieser Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Unfallverursacher unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp zehntausend Euro.

Brems- und Gaspedal verwechselt - Zwei Menschen verletzt

Bülstedt. Durch ein Missgeschick sind ein 28-jähriger Autofahrer und auch dessen Beifahrer am Montagnachmittag in der Dorfstraße verletzt worden. Der Mann hatte gegen 15.20 Uhr mit seinem Citroen von einem Grundstück nach links auf die Dorfstraße fahren wollen. Dabei habe er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Sowohl Fahrer, als auch der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Unfall am Kreisel

Rotenburg. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist eine 15-jährige Radfahrerin im Kreisverkehr an der Verdener Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 44-jährige Autofahrerin hatte Radlerin am Fußgängerüberweg am Kreisel vermutlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radlerin leichte Verletzungen am Bein zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa eintausend Euro.

79-jährige E-Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Ostervesede. Schwere Verletzungen hat sich eine 79-jährige E-Bikerin am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Lünzener Straße zugezogen. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte gegen 5.40 Uhr die vor ihm fahrende Seniorin auf dem Elektrofahrrad vermutlich übersehen. Er fuhr mit seinem Opel auf das Fahrrad auf. Nach dem Aufprall schleuderte die 79-Jährige auf den Boden. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Ohne Fahrerlaubnis und angetrunken auf der Autobahn

Sittensen/A1. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss ist ein 40-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit einem Ford in Richtung Bremen unterwegs, als die Beamten in Höhe Sittensen auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle legte er eine albanische Fahrerlaubnis vor. Da sich der Mann jedoch länger als 6 Monate in Deutschland aufhält, hätte er das Dokument bei der Führerscheinstelle umschreiben lassen müssen. Zudem nahmen die Polizisten bei ihm eine Alkoholfahne war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Der 40-Jährige musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Dieseldiebstahl auf der Baustelle

Zeven. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in der Straße Lühnenfeld auf die Abrissbaustelle der Schule eingedrungen. Dazu hatte sie den Bauzaun geöffnet. Im weiteren Verlauf öffneten sie die Schlösser an einem Stromkasten und an einem Dieselfass. Dann öffneten sie auch den Tank eines Baggers und zapften daraus den Kraftstoff ab. Damit entkamen die Diebe unerkannt.

Fensterscheibe der Schule eingeworfen

Bremervörde. Zwei noch unbekannte Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch in der Schubertstraße eine Fensterscheibe der Schule Am Mahlersberg eingeworfen. Als die Täter gegen 0.20 Uhr von einem Anwohner auf die Tat angesprochen wurden, flüchteten sie auf einem Fahrrad.

Polizei erkennt gefälschtes Dokument

Hollenstedt/A1. Einen total gefälschten bulgarischen Führerschein hat ein 32-jähriger Mann einer Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Dienstagabend bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate vorgelegt. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Die Polizei veranlasste bei ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung.

