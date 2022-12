Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto und Fußgänger kollidieren - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Montagmorgen, 19. Dezember 2022, sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Fußgänger. Ein 50-jähriger Autofahrer war um 7.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Bochumer Straße in Ückendorf unterwegs. Als der Gelsenkirchener von dieser nach rechts in die Munscheidstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem unbekannten Fußgänger. Dieser rappelte sich mithilfe einer Zeugin auf und entfernte sich zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun den Fußgänger und bittet ihn, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat einen dunklen Drei-Tage-Bart, trug eine Wollmütze sowie dunkle Arbeitsbekleidung und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

