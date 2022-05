POL-E: 47-jähriger Randolf L. vermisst - Abschlußmeldung - Vermisster wohlbehalten zurück

Essen (ots) - Liebe Fans von Rot-Weiss Essen, die langersehnte Chance zum Aufstieg in die 3. Bundesliga ist Samstag (14. Mai 2022), nach kurzem Aufenthalt in der NRW-Liga und vielen Jahren in der Regionalliga West, endlich zum Greifen nahe. Am letzten (Heim-)Spieltag der Regionalliga West gastiert die Mannschaft von Rot Weiss Ahlen im Stadion an der Hafenstraße. Mit einem Essener Sieg könnte der Aufstieg perfekt gemacht ...

mehr