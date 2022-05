POL-E: Fanhinweise für das letzte Heimpsiel von Rot-Weiss Essen

Essen (ots) - 45470 MH.-Menden-Holthausen: Am 31. Dezember brach ein Unbekannter in das Haus eines Ehepaares in der Hölterstraße ein. Eine Kamera an der Haustür konnte den Täter videografieren. Nun sucht die Polizei nach dem Einbrecher. Um 13:41 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Hölterstraße. Da die Eigentümer nicht ...

