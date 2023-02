Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tageswohnungseinbruch in Augustendorf ++ Jugendliche beim Diebstahl erwischt ++ 33-Jähriger ohne Fahrerlaubnis - Halterin lässt die Fahrt zu ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Tageswohnungseinbruch in Augustendorf

Augustendorf. Am Mittwochmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Augustendorf eingedrungen. Gegen 12.30 Uhr hatten sie zunächst das Tor einer Scheune aufgeschoben und sich darüber den Zutritt zu einem Schafstall, der Waschküche und der Küche verschafft. Vermutlich wurden die Unbekannten bei der Tat überrascht, denn sie erlangten keine Beute. In diesem Zusammenhang ist von Zeugen ein silberfarbenes Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen beobachtet worden. Weitere Hinweise nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

Jugendliche beim Diebstahl erwischt

Bremervörde. Zwei Jugendliche haben am Mittwochabend versucht, eine Geldkassette an einem SB-Stand für Feuerholz an der Waldstraße aufzubrechen. Dessen Betreiber war gegen 22 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause gekommen. Bereits aus einiger Entfernung habe er die Aufbruchsgeräusche wahrgenommen. Der Mann sei vorsichtig an das ihm bekannte Duo herangetreten und habe beide lautstark zur Rede gestellt. Die Jugendlichen seien auf ihre Fahrräder gesprungen und geflüchtet. Einer der beiden habe den Weg entlang der Waldstraße in Richtung Middelweg gewählt. Dem anderen sei die Kette vom Fahrrad abgesprungen. Er habe das Rad zurückgelassen und seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Die Bremervörder Polizei überprüft derzeit, ob die beiden 14-Jährigen für weitere Taten der letzten Tage in Betracht kommen. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04761/9955-0.

33-Jähriger ohne Fahrerlaubnis - Halterin lässt die Fahrt zu

Bockel/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochabend die Fahrt ohne Fahrerlaubnis eines 33-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten waren gegen 22.40 Uhr an der Anschlussstelle Bockel auf den Passat, mit dem der Mann unterwegs war, aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass nicht nur der Fahrer eine Straftat begangen hatte. Auch die 33-jährige Beifahrerin wird sich für die Fahrt verantworten müssen. Sie ist Halterin des VW und ließ die Fahrt zu.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Visselhövede. Am Dienstagvormittag ist eine 77-jährige Visselhövederin in einem Discounter an der Süderstraße von unbekannten Taschendieben bestohlen worden. Während die Seniorin mit ihrem Einkauf beschäftigt war, nahmen die Täter ihre Geldbörse unbemerkt aus der rechten Jackentasche. Darin waren neben einigem Bargeld auch der Personalausweis und die Bankkarten der Bestohlenen.

Einbruch in Firma

Hemslingen. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Straße Am Kohlhof eingedrungen. Wie sie sich den Zutritt verschafft haben, ist noch unklar. Vermutlich zielgerichtet suchten sie in drei Büros nach Beute. Die Unbekannten brachen Wertdepots auf und nahmen Bargeld mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell