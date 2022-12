Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger ohne Ticket bestiehlt Reisende

Stuttgart (ots)

Ein ohne Ticket reisender 17-Jähriger bestahl am heutigen Morgen (01.12.2022) eine Reisende im ICE auf der Fahrt nach Stuttgart. Gegen 03:20 Uhr am heutigen Donnerstag entwendete der algerische Staatsangehörige offenbar zunächst die Bank- sowie Gesundheitskarte einer schlafenden Reisenden im ICE von Mannheim nach Stuttgart. Da er jedoch bei der anschließenden Fahrkartenkontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen konnte und sich wohl auch nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei zur Unterstützung hinzugerufen. Die Beamten konnten den 17-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof nach einer kurzen Flucht zu Boden bringen und fesseln. Hierbei konnten auch die entwendeten Gegenstände aus dem vorherigen Diebstahl bei dem Jugendlichen aufgefunden werden. Der bereits polizeibekannte Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen rechnen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Koffer und Handgepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen und Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich zu führen. Taschen- und Gepäckdiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

