Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im ICE

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen 56-Jährigen ist es am gestrigen Abend (29.11.2022) in einem ICE auf der Fahrt nach Stuttgart gekommen. Bisherigen Informationen zufolge entwendete der italienische Staatsangehörige am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr zunächst den Geldbeutel eines 64-jährigen Reisenden im ICE von München nach Stuttgart. Hierbei wartete der 56-Jährige offenbar bis der Geschädigte seinen Sitzplatz verlassen und auf die Toilette gegangen war, um den Geldbeutel aus der zurückgelassen Jacke zu entwenden. Anschließend soll sich der Beschuldigte ebenfalls auf die Toilette begeben, 150 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entnommen und diesen daraufhin entsorgt haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatten den Diebstahl beobachtet und informierte sowohl den Geschädigten als auch die Polizei über den Vorfall. Zwei Streifen des Bundespolizeireviers Stuttgart konnten den 56-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und vorläufig festnehmen. Der Bestohlene erhielt sein Eigentum noch am Bahnsteig zurück. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell