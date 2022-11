Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Falscher Kontrolleur ruft selbst die Polizei

Tübingen (ots)

Ein 37-Jähriger gab sich am gestrigen Montagmorgen in einem Regionalzug in Richtung Tübingen als Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus und kontrollierte die Fahrkarten der Reisenden im Zug. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige gegen 11:15 Uhr mit einer Regionalbahn in Richtung Tübingen gefahren sein, sich dabei als Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausgegeben und die Fahrkarten der Reisenden kontrolliert haben. Eine 26-jährige Reisende zweifelte offenbar die Legitimität des vermeintlichen Kontrolleurs an und weigerte sich daher ihren Fahrschein vorzuzeigen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann rief daraufhin selbst bei der Polizei an, um die seiner Meinung nach ohne gültigen Fahrschein reisende 26-Jährige anzuzeigen. Nach Rücksprache mit der Deutschen Bahn und weiteren Zeugen konnte eine Streife der Bundespolizei den 37-Jährigen beim Halt des Zuges im Tübinger Hauptbahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Falschen Verdächtigung.

