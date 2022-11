Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Türe blockiert und Reisenden attackiert

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter blockierte am gestrigen Tag (28.11.2022) die Türen einer S-Bahn am Bahnhof Obertürkheim und attackierte einen Reisenden. Gegen 14:50 Uhr soll sich der bislang unbekannte Mann am Obertürkheimer Bahnhof zunächst in die Türen einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim Teck gestellt und damit die Abfahrt verzögert haben. Einige Reisende gerieten daraufhin in eine verbale Streitigkeit mit dem Unbekannten in deren Verlauf der Beschuldigte wohl auch einen 32-jährigen Fahrgast körperlich attackierte. Der Fahrgast wurde bei dem Angriff nicht verletzt, der Täter konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fliehen. Er wird als circa 180 cm großer, schlanker Mann mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Mütze, eine hellbraune Jacke, eine beige Hose und einen Rucksack, sowie einen Koffer getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell