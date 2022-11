Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger von Bahnsteigkante weggezogen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (26.11.2022) konnte ein 28-Jähriger noch rechtzeitig vor einer einfahrenden S-Bahn von der Bahnsteigkante weggezogen werden. Der deutsche Staatsangehörige befand sich am vergangenen Samstag (26.11.2022) gegen 03:30 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes und setzte sich dort direkt an die Bahnsteigkante, wobei seine Beine in den Gleisbereich ragten. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf erkannte den 28-Jährigen, gab einen Achtungspfiff ab und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Zeitgleich konnten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn den mit über 2,5 Promille alkoholisierten Mann von der Bahnsteigkante wegziehen. Weder der 28-Jährige, noch die Reisenden im Zug wurden durch den Vorfall verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bankverkehr und weist daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten.

