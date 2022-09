Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde (ke) K449, 31.08.2022, 18:50 Uhr

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Fahrzeug die K449 in Richtung Uslar. Kurz hinter der Bahnunterführung kam er in den Gegenverkehr und stieß mit dem PKW eines 44-Jährigen aus Wesertal zusammen. Der Motorradfahrer wurde verletzt und in das Krankenhaus in Northeim gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell