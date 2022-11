POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Brandalarm von Samstagabend in einem Gebäude in der Posener Straße in Sindelfingen geben können. In diesem Gebäude steht derzeit eine Bürofläche leer. Bislang unbekannte Täter konnten sich auf ungeklärte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen und ...

mehr