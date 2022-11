Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Auseinandersetzung während Fußballspiel führt zu Spielabbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es während der Begegnung zweier Kreisliga B Mannschaften in Maichingen zu einer Auseinandersetzung auf dem Spielfeld, die letztlich in der 60. Minuten zum Spielabbruch führte. Nach derzeitiger Ermittlungen soll es zunächst zu einem Foul gekommen sein, worauf die Spieler der Heimmannschaft beleidigt worden sein sollen. Anschließend sei es zu einer Zusammenrottung gekommen und die Gastmannschaft sei gemeinsam auf die Spieler der Heimmannschaft los gegangen. Das Spiel wurde hierauf abgebrochen. Im Nachgang habe die Gastmannschaft die Heimmannschaft auf dem Parkplatz abgepasst und es sei zu einem weiteren körperlichen Angriff gekommen. Drei Spieler der Heimmannschaft erlitten hierbei leichte Verletzungen. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei hatte die Gastmannschaft die Tatörtlichkeit bereits verlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell