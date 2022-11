Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag in Besigheim ereignete. Eine 73 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war gegen 14:05 Uhr auf der Hessigheimer Straße in Richtung Ottmarsheim unterwegs, als sie kurz nach der Neckarbrücke von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker überholt wurde. Da dieser den gebotenen Seitenabstand nicht einhielt, touchierte er mutmaßlich mit dem rechten Außenspiegel die 73-Jährige. Die Seniorin stürzte hierdurch und wurde leicht verletzt. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Ottmarsheim fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Pkw um einen dunklen Opel Corsa mit Ludwigsburger (LB) Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

