Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Frontalzusammenstoß verhindert

B327, Morbach-Wederath (ots)

Am heutigen 25.04.2022 gegen 13:40 Uhr befuhr ein LKW die B327 vom Kreisverkehr Hinzerath in Richtung Flughafen Hahn. In Höhe der dortigen Grabungsstätte überholte der Fahrer eines grauen Peugeot 107 aus dem Zulassungsbezirk MZ- den zuvor genannten LKW trotz herannahenden Gegenverkehrs. Um eine Kollision zu vermeiden musste die Fahrerin des LKW's stark abbremsen. Der herankommende PKW in Fahrtrichtung Morbach musste nach Zeugenangaben rechts auf die Grünfläche ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Zeugen, die Angaben zu dem Überholvorgang und der Fahrweise des Peugeot machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden. Insbesondere der Fahrer des PKW im Gegenverkehr, vermutlich ein schwarzer SUV, wird als wichtiger Zeuge gesucht.

