Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 54-Jähriger geht auf Polizeibeamtin und -beamten los

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Beamter des Polizeireviers Leonberg musste am Sonntagabend, nachdem es zu einem tätlichen Angriff eines 54 Jahre alten Mannes gekommen war, seinen Dienst abbrechen. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige war gegen 23.40 Uhr mit einem Taxifahrer in der Grabenstraße in Leonberg in Streit geraten, da er für die Taxifahrt nicht bezahlen wollte. Ein Atemalkoholtest, den der 54-Jährige durchführte, ergab einen Wert von über zwei Promille. Zusätzlich wirkte der Mann desorientiert, so dass er von dem Polizeibeamten und seiner Kollegin in Gewahrsam genommen werden sollte. Zuvor sollte im Krankenhaus festgestellt werden, ob er aus ärztlicher Sicht auch als gewahrsamsfähig eingestuft werden konnten. Bereits mit Beginn der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Tatverdächtige unkooperativ und aggressiv. Im Krankenhaus versuchte er die Beamtin und ihren Kollegen zu filmen. Als der 22 Jahre alte Polizist hierauf auf ihn zuging und ihm erklärte, dass er das Filmen zu unterlassen habe, schlug ihm der 54 Jahre alte Mann mit der Faust zwischen die Beine und gleichzeitig mit der anderen Hand in Richtung der 27-jährigen Polizistin. Hierauf wurde der Mann zu Boden gebracht, wobei er Verletzungen erlitt. Der 22 Jahre alte Beamte musste im Anschluss ärztlich behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Während dessen versuchte der 54-Jährige weiterhin die Polizeibeamtin zu schlagen. Nach Eintreffen einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der Mann, nach ärztlicher Behandlung, in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg gebracht, wo er bis zum nächsten Morgen bleiben musste. Der 54-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.

