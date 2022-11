Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26 Jahre alter VW-Lenker versucht Polizeikontrolle zu entgehen - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete für einen 26 Jahre alten Mann am Sonntagmorgen seine Fahrt durch Sindelfingen. Beamte des Polizeireviers Sindelfingen hatte gegen 06.30 Uhr eine Kontrollstelle im Bereich der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost eingerichtet. Ein 26-Jähriger VW-Lenker, der drei 25, 26 und 27 Jahre alte Mitfahrer an Bord hatte, sollte ebenfalls einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrzeuglenker bereits in die Kontrollstelle hinein gewunken worden war und es den Anschein hatte, die Kontrolle könnte erfolgen, gab der VW-Fahrer plötzlich Gas und beschleunigte in Richtung der Mahdentalstraße. Zwei Streifenwagenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf. Der 26-Jährige fuhr mit teilweise weit über 100 km/h die Neckarstraße entlang und bog dort, trotz Rot zeigender Ampel, nach links in die Böblinger Straße und dann in die Schadenwasenstraße ab. Der Fahrer schaltete nun die Fahrzeugbeleuchtung aus und alle vier Insassen verließen den PKW. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, da die beiden verfolgenden Streifenwagenbesatzungen dem Tatverdächtigen und seinen Mitfahrern den Weg abschneiden konnten. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wobei Atemalkoholgeruch bei ihm festgestellt wurde, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Die Ermittlungen wegen Trunkenheitsfahrt und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an.

