Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Mitarbeiter bei einem Arbeitsunfall im Karlsruher Rheinhafen zu, als eine Platte kippte und ihn dabei am Fuß schwer verletzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mitarbeiter gegen 08:30 Uhr bei einem Betrieb in der Werftstraße mit dem Abladevorgang einer Palette beschäftigt. Hierbei kippte die Platte nach vorne. In der Folge rutschten die darauf gelagerten Metallplatten nach vorne und verletzten den Arbeiter schwer am Bein.

Durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde der 19-Jährige erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

