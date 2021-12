Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gegenstände von Parkdeck geworfen

Karlsruhe (ots)

Einen Feuerlöscher und einen Einkaufswagen warfen bislang Unbekannte am Montagabend vom Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Rüppurrer Straße. Eine Zeugin verständigte die Polizei gegen 19.45 Uhr, da vom Parkdeck zunächst ein Feuerlöscher und danach ein Einkaufswagen auf den darunterliegenden Fußgängerbereich geworfen wurden. Der Feuerlöscher blieb in einem Baum hängen, der Einkaufswagen zerschellte unweit einer dort eingerichteten Corona-Teststation. Personen kamen nicht zu Schaden. Beim Eintreffen der Streife waren der oder die Täter bereits geflüchtet.

