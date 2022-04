POL-EL: Lorup - Verkehrsunfall mit Pedelec

Lingen (ots) - In der Nacht vom 9. auf den 10. April kam es in Lingen in der Straße Münnigbürener Weg zu einem versuchten Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Automaten in einem Hofladen zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht und die Täter machten keine Beute. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in ...

