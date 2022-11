Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Posener Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Brandalarm von Samstagabend in einem Gebäude in der Posener Straße in Sindelfingen geben können. In diesem Gebäude steht derzeit eine Bürofläche leer. Bislang unbekannte Täter konnten sich auf ungeklärte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen und konsumierten dort anschließend Speisen wie Tiefkühlpizza, Getränke und Zigaretten. Sie versprühten im weiteren Verlauf zwei Feuerlöscher und lösten gegen 18.10 Uhr so vermutlich einen Brandalarm aus. Hierauf ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Die Ermittlungen dauern an.

