Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Farbschmierereien in der Innenstadt

Landau (ots)

Bislang Unbekannte sprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 04.-05.02.2022, 20:00 Uhr bis 11:30 Uhr, mit Farbe zahlreiche Graffiti an städtische und private Gebäude, Laternen und auch an das Reiter-Denkmal auf dem Rathausplatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2000EUR. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell