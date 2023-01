POL-REK: 230130-2: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bedburg (ots) - Täter erbeuten Bargeld in unbekannter Höhe Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (26. Januar) in ein Café in Bedburg an der Graf-Salm-Straße eingebrochen. Dort brachen sie außerdem zwei Spielautomaten auf. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach zwei Männern, die zur Tatzeit eine Kopfbedeckung trugen und ihr Gesicht mit einem ...

mehr