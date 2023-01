Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230130-1: Tankstellenräuber droht mit Machete

Bergheim (ots)

Polizei fahndet nach drei männlichen Verdächtigen

Am Samstagabend (28. Januar) haben drei bislang unbekannte Männer eine Tankstelle in Bergheim überfallen. Mit einer Machete in der Hand forderte einer der Verdächtigen das Geld aus der Kasse. Mit erbeutetem Bargeld und Spirituosen flüchteten die Räuber in zunächst unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten (24, 40) blieben unverletzt. Ein Polizeihund verfolgte wenig später die Spur der Flüchtigen bis zur Erft in Paffendorf.

Gegen 20 Uhr betraten die drei Maskierten den Verkaufsraum der Tankstelle an der Glescher Straße. Die 40-jährige Mitarbeiterin hatte die Männer zuvor auf dem Tankstellengelände gesehen. Sie sollen alle zwischen 18 und 22 Jahren alt und zwischen 160 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Ein Täter soll eine rote Maske, einen weißen Pullover mit Schriftzug im Brustbereich und einem roten Emblem auf dem Rücken, sowie eine Jogginghose, Sportschuhe, Rucksack und Handschuhe, alles in schwarz, getragen haben. Sein Komplize habe ebenfalls eine rote Maske im Gesicht gehabt, sowie einen schwarzen Pullover mit Emblem in roter und weißer Farbe. Des Weiteren habe er eine blaue Jogginghose, weiße Turnschuhe und graue Handschuhe getragen. Der dritte Täter sei ganz in schwarz gekleidet gewesen, mit Sturmmaske und Steppjacke (Winterjacke).

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell