Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Landwirtschaftliches Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen Polaris Ranger aus einer Containergarage in der Staxstraße. Der Eigentümer konnte im letzten Moment noch zwei Personen erkennen, welche mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug über Feldwege in Richtung Flinsbach flüchteten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: Fuhr das gestohlene Fahrzeug, schmächtige Statur, trug eine Brille, Geschlecht nicht bekannt, kleiner als ihr/sein Komplize/Komplizin. 2. Person: kräftigere Statur, Geschlecht ebenfalls nicht bekannt. Aufgrund der bereits eingetretenen Dunkelheit war eine weitere Beschreibung der Verdächtigen nicht möglich. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können oder das auffällige Fahrzeug zum Tatzeitraum mit den vorgenannten Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell