POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Alte Landstraße/ Einbruch in Gartenhaus

Coesfeld (ots) - Diebe müssen in Appelhülsen eine Unterversorgung an Süßigkeiten gehabt haben. Die Beute in dem Gebäude an der Lindenstraße: Schokoröllchen. Werkzeuge hingegen blieben unbeachtet. Und so ging der Einsatz unter dem Stichwort "Kekse entwendet" an eine Streifenwagenbesatzung. Die Diebe bedienten sich reichlich an den süßen Röllchen und ...

mehr