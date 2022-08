Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/ Einsatzstichwort "Kekse entwendet"

Coesfeld (ots)

Diebe müssen in Appelhülsen eine Unterversorgung an Süßigkeiten gehabt haben. Die Beute in dem Gebäude an der Lindenstraße: Schokoröllchen. Werkzeuge hingegen blieben unbeachtet. Und so ging der Einsatz unter dem Stichwort "Kekse entwendet" an eine Streifenwagenbesatzung. Die Diebe bedienten sich reichlich an den süßen Röllchen und hinterließen lediglich eine leere Verpackung. Der geschätzte Schaden liegt bei rund 1,50 Euro. Ins Innere gelangten sie durch ein Fenster. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

