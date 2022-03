Polizei Dortmund

POL-DO: Enkeltrick digital: Betrüger melden sich per Messenger-Dienst - mehrere Fälle in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0358

Die Digitalisierung bestimmt heute große Teile unseres Alltags. Und so haben sich auch Kriminelle dem technischen Fortschritt angepasst: Der klassische Enkeltrick ist digital geworden. Eine immer wieder auftauchende Masche ist es mittlerweile, dass sich Straftäter per Messenger-Dienst als Verwandte ausgeben und um Geld bitten. Allein in Lünen wurden in den vergangenen Tagen drei dieser Fälle angezeigt.

Deshalb warnt die Polizei vor dieser Masche und klärt auf.

Die Vorgehensweise der Täter: Es kommt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht. "Hallo Mama. Ich habe mein Handy verloren." Nun sei ein altes Gerät vorübergehend in der Nutzung und der Empfänger oder die Empfängerin der Nachricht wird gebeten, die Nummer zu speichern. Später folgen dann inständige Bitten, dem Verwandten (Sohn/Enkel/Neffe o.ä.) einen Geldbetrag zu überweisen für eine offene Rechnung. Die Rückzahlung wird - oft wortreich - für einen baldigen Zeitpunkt versprochen.

Wer jetzt überweist, der sieht dieses Geld allerdings nie wieder!

Deshalb hält die Polizei folgende einfache Ratschläge parat: - Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste ein!

- Wenn Sie auf diese Weise von einer oder einem angeblich Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden, fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde. Oder kontaktieren Sie Menschen in deren Umfeld.

- Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf. Prüfen Sie zunächst, ob es sich wirklich um die Ihnen vertraute Person handelt.

- Wichtig: Melden Sie derartige Taten - auch wenn sie im Versuch stecken geblieben sind - immer der Polizei unter 110!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell