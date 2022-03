Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach Kokainfund in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Bürgerbeschwerden haben Beamte der Polizei am Mittwoch (23. März) auf mehrere Personen aufmerksam gemacht, die offenbar im Zusammenhang mit dem Handel mit Kokain stehen. Die Polizisten durchsuchten eine Wohnung in der Stresemannstraße und nahmen zwei Personen mit zur Wache.

Gegen 13.45 Uhr beobachteten sie, wie sich insgesamt vier Personen im Umfeld der betroffenen Wohnung verdächtig verhielten. Als sie einen 22-jährigen Mann aus Gelsenkirchen auf der Straße kontrollierten und durchsuchten, fanden sie bei ihm unter anderem mehrere sogenannte "Bubbles" mit mutmaßlichem Kokain. Die Kontrolle brachte Bewegung in die Wohnung und so kontrollierten die Beamten im Umfeld weitere drei Personen: einen 19-jährigen Dortmunder, eine 26-Jährige aus Gelsenkirchen sowie einen 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 19-Jährige und die 26-Jährige wurden nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen vor Ort entlassen. Nicht so die anderen beiden Männer. Den 22-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Gegen den 31-Jährigen lagen zwei offene Haftbefehle vor, so dass er sich mittlerweile in einer JVA befindet.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss wurde anschließend die verdächtige Wohnung in der Stresemannstraße durchsucht. In dieser fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Kokain sowie Bargeld. All dies wurde sichergestellt.

Besondere Haftgründe lagen gegen den 22-Jährigen nicht vor. Es folgt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain.

