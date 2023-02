Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 25.02.2023 - 26.02.2023

Landkreis Rotenburg (ots)

Rotenburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am 25.02.23, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr- 13.53 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes "Fabisch", an der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt hat. Unweit des Haupteinganges war ein schwarzer VW Golf GTI mit ROW-Kennzeichen abgestellt. Quer hinter diesem VW war offensichtlich ein weiterer PKW/Transporter abgestellt, welcher beim Ausparken den VW an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt hat. Das Fahrzeug entfernte sich, obwohl der Zusammenstoß hätte bemerkt werden können. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Kennzeichen oder Fahrzeug, machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

Bremervörde: Auf frischer Tat erwischt

Am Samstagnachmittag haben drei unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Hey-Straße einzubrechen. Gegen 16:30 Uhr wurde mehrmals an dem Haus geklingelt. Nachdem die Anwohnerin die Haustür nicht geöffnet hat, konnte sie kurz danach ein Klirren aus dem Erdgeschoss wahrnehmen. Im Bereich des Wintergartens standen ihr sodann drei männliche Personen gegenüber, die eine dortige Scheibe eingeschlagen haben. Durch lautes Rufen gelang es der Anwohnerin, dass die Personen ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

