POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Brand auf Gelände eines Gartenbaubetriebes

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 14.02.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Münster bei einem Verkehrsunfall in Warendorf verletzt. Der Mann befuhr die B475 mit seiner Honda in Richtung Westkirchen und bremste seine Maschine in Höhe der Straße Am Holzbach ab, um in diese abzubiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Warendorf fuhr mit seinem VW auf das Motorrad auf. Dadurch ...

