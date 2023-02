Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hochwertige Fahrzeugteile gestohlen ++ Anhänger löst sich von der Kupplung - 47-jährige Frau verletzt ++ Zusammenstoß mit parkendem Lkw - Beifahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Hochwertige Fahrzeugteile gestohlen

Stuckenborstel. Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag auf einem Mitfahrerparkplatz an der Bremer Straße gestohlen. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen BMW 740 XDrive ein und bauten das Lenkrad und die komplette Radio- und Navigationsanlage aus dem Fahrzeuginneren aus.

Anhänger löst sich von der Kupplung - 47-jährige Frau verletzt

Bremervörde. Ein von der Kupplung abgesprungener Anhänger war am Sonntagnachmittag im Verkehr auf der B 71/74 in Höhe des Parkplatzes der Diskothek Hase der Grund für einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau. Gegen 14.45 Uhr löste er sich vom ziehenden VW Passat eines 36-Jährigen. Der Anhänger stieß mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 50 Jahre alten Mannes zusammen. Dessen 47-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Zusammenstoß mit parkendem Lkw - Beifahrerin verletzt

Rotenburg. Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in der Soltauer Straße mit seinem Wagen auf einen parkenden Lkw aufgefahren. Der Mann war gegen 20.30 Uhr in seinem VW Golf stadteinwärts unterwegs, als er mit dem Laster eines 52-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 67-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Während der Streifenfahrt ist Beamten der Rotenburger Polizei am Sonntagnachmittag in der Glockengießer Straße im Gegenverkehr ein Autofahrer aufgefallen, von dem sie wussten, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Der 60-Jährige hatte sie wegen einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt verloren. Bei einer Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Für den Mann war die Fahrt an dieser Stelle zu Ende. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Hansalinie A1 - 17-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen

Everinghausen/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen ist ein 17-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten den Toyota, mit dem der Jugendliche in Richtung Hamburg unterwegs war, auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee-Süd. Bei der Kontrolle händigte der 17-Jährige den Beamten einen britischen Führerschein aus. Da der junge Fahrer noch minderjährig ist, hat sie in Deutschland für ihn keine Gültigkeit. Außerdem erkannten die Polizisten bei dem jungen Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 17-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

