Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Rudolf-Diesel-Straße/ Hinweise erbeten

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr hat ein Autofahrer auf der Rudolf-Diesel-Straße eine Unfallflucht verursacht. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung geparkten Audi A4 und beschädigte dessen rechte Seite. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dieser am helllichten Tag begangenen Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen, Telefon -07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell