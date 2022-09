Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von 45.000 Euro

Tuttlingen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von 45.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der Weimarstraße passiert ist. Eine 65-jährige Frau stellte einen VW Golf am rechten Fahrbahnrand ab und öffnete die Fahrertür. Eine zur gleichen Zeit auf der Weimarstraße in Richtung Innenstadt mit einem Mercedes fahrende 67-Jährige versuchte nach links auszuweichen und prallte dabei mit der Autotür des VW Golf und mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 61-jährigen Frau zusammen. Der Mercedes der 67-Jährigen wurde durch den Aufprall auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes geschoben und der abgewiesene VW Tiguan kollidierte mit einem abgestellten VW Golf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 67-jährige Mercedes-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. An allen fünf beteiligten Wagen entstanden Sachschäden. Deren Höhe wird von der Polizei auf insgesamt rund 45.000 Euro geschätzt. Um den Mercedes der 67-Jährigen sowie den VW Tiguan kümmerten sich Abschlepper. Während der Unfallaufnahme musste die Weimarstraße von der Polizei für den Verkehr vollständig gesperrt werden.

