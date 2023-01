Hamminkeln (ots) - Eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger bietet die Polizei am Mittwoch, 01. Februar, an. Interessierte sind von 17 bis 19 Uhr im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17 willkommen. Für die Bürgersprechstunde ist keine Anmeldung erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

