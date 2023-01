Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verdächtige Person war mit entwendetem Pkw unterwegs - Festnahme

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.2023, gegen 23.00 Uhr, konnte nach einem Hinweis ein verdächtiges Fahrzeug bzw. dessen Fahrer im Bereich Voerde, Lippestraße, durch die Polizei festgestellt und überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 22-jährige Fahrzeugführer, mit einem entwendeten Pkw unterwegs war. An diesem Fahrzeug befanden sich ebenfalls entwendete Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten weitere entwendete Kennzeichensätze aufgefunden werden, die mit mehreren Straftaten wie Tankbetrügereien im Zusammenhang stehen. Bei ersten Ermittlungen konnte dem 22-Jährigen ein weiterer betrügerisch erlangter Pkw zugeordnet werden. Da der Mann auch noch mit einem Haftbefehl gesucht wurde, wurde er festgenommen und dem Gewahrsam Dinslaken zugeführt. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die beiden Pkw wurden sichergestellt.

